Handel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX am Mittag

Am Mittwoch bewegt sich der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.18 Prozent stärker bei 18’458.12 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 93.988 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.030 Prozent auf 18’431.09 Punkte an der Kurstafel, nach 18’425.59 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’375.77 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 18’471.62 Einheiten.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der SDAX bereits um 1.10 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Wert von 18’250.65 Punkten auf. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 19.05.2026, einen Stand von 18’254.13 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, lag der SDAX-Kurs bei 17’150.95 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.35 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15’733.78 Zählern.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Vincorion (+ 6.18 Prozent auf 22.68 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2.50 Prozent auf 32.00 EUR), Stabilus SE (+ 2.44 Prozent auf 16.80 EUR), Jungheinrich (+ 2.15 Prozent auf 24.72 EUR) und ASTA Energy Solutions (+ 1.42 Prozent auf 57.00 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen LPKF Laser Electronics (-2.17 Prozent auf 13.55 EUR), PVA TePla (-2.00 Prozent auf 29.40 EUR), secunet Security Networks (-1.52 Prozent auf 181.40 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-1.50 Prozent auf 1.38 EUR) und OHB SE (-1.39 Prozent auf 248.00 EUR).

Welche SDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 695’441 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5.539 Mrd. Euro weist die OHB SE-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

2026 verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch