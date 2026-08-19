Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’387 0.5%  SPI 20’223 0.3%  Dow 53’515 0.3%  DAX 26’130 0.0%  Euro 0.9329 -0.8%  EStoxx50 6’454 -0.2%  Gold 4’486 3.5%  Bitcoin 54’824 4.3%  Dollar 0.7996 -1.6%  Öl 92.2 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539DocMorris4261528On113454047Partners Group2460882Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Optionsstrategie-ETFs im Check: Covered Call, Buy-Write & Cash-Secured Put
Ausblick: Wolfspeed gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Warum der Franken zu Euro und US-Dollar anzieht
S&P 500 bei 8'000 Punkten? Tom Lee, JPMorgan und Goldman sind sich einig
Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO
Suche...
ETF Sparplan

Vincorion Aktie 154528992 / DE000VNC0014

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

SDAX im Blick 19.08.2026 12:26:25

Handel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX am Mittag

Handel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX am Mittag

Am dritten Tag der Woche halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Mutares
25.02 CHF -0.81%
Kaufen Verkaufen

Am Mittwoch bewegt sich der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.18 Prozent stärker bei 18’458.12 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 93.988 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.030 Prozent auf 18’431.09 Punkte an der Kurstafel, nach 18’425.59 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’375.77 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 18’471.62 Einheiten.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der SDAX bereits um 1.10 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Wert von 18’250.65 Punkten auf. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 19.05.2026, einen Stand von 18’254.13 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, lag der SDAX-Kurs bei 17’150.95 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.35 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15’733.78 Zählern.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Vincorion (+ 6.18 Prozent auf 22.68 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2.50 Prozent auf 32.00 EUR), Stabilus SE (+ 2.44 Prozent auf 16.80 EUR), Jungheinrich (+ 2.15 Prozent auf 24.72 EUR) und ASTA Energy Solutions (+ 1.42 Prozent auf 57.00 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen LPKF Laser Electronics (-2.17 Prozent auf 13.55 EUR), PVA TePla (-2.00 Prozent auf 29.40 EUR), secunet Security Networks (-1.52 Prozent auf 181.40 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-1.50 Prozent auf 1.38 EUR) und OHB SE (-1.39 Prozent auf 248.00 EUR).

Welche SDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 695’441 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5.539 Mrd. Euro weist die OHB SE-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

2026 verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Mutares

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Vincorion

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14.08.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.07.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

17:00 Logo WHS Trading Kompass: 12 Prinzipien, die erfolgreiche Trader wirklich brauchen - Webinarserie ab heute 18:00 Uhr
09:24 Marktüberblick: KI- und Chipwerte unter Druck
09:05 Schwergewichte halten SMI in der Spur
05:59 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Korrektur ausgeweitet
18.08.26 Julius Bär: 10.30% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Siemens AG
18.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Sika, Sonova, Straumann
18.08.26 Kupfer, Gold und Silber: Verschiedene Rohstoffe, verschiedene Marktkräfte
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’987.43 19.22 SRQBMU
Short 15’266.99 13.77 S8UB1U
Short 15’838.89 8.95 SEB6CU
SMI-Kurs: 14’386.58 19.08.2026 17:31:33
Long 13’774.78 19.09 S1BOXU
Long 13’466.25 13.64 SGBWIU
Long 12’923.34 8.98 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Kursverdopplung bei der Moderna-Aktie: Entscheidende Studienphase für Krebsimpfstoff sorgt für Euphorie
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Micron, Marvell, Sandisk & Co.: Warum diese Chip-Aktien plötzlich wieder gefragt sind
Cathie Wood justiert Tech-Aktien neu: Aufstockung bei NVIDIA und Cloudflare, Rückzug bei AMD und Palantir
ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lenzing von vor 10 Jahren gekostet
Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO
SpaceX-Aktie im Fokus - Morgan Stanley sieht weiteres KI-Aufwärtspotenzial
Bitcoin: Nachfrage zieht an - doch ein wichtiger Treiber fehlt

Top-Rankings

Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn größten Positionen
Portfolio-Überblick
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Portfolio im zweiten Quartal 2026: Diese Aktien hat George Soros im Depot
So sieht George Soros’ Depot im zweiten Quartal 2026 aus
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Diese Veränderungen nahm Bill Ackman, Gründer und Chef von Pershing Square Capital Management, i ...
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SDAX 18’507.08 0.44%