Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 44,20 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'184 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Porsche vz-Aktie bei 44,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,74 EUR. Von der Porsche vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 73'334 Stück gehandelt.

Am 16.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,66 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche vz-Aktie somit 12,75 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 35,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche vz-Aktie 19,41 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Porsche vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,01 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Am 29.07.2026 hat Porsche vz die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Porsche vz ein EPS von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -5,05 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.30 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Porsche vz rechnen Experten am 22.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,94 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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