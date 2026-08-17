Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
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17.08.2026 17:58:15
Schwacher Handel: MDAX beendet die Montagssitzung im Minus
Der MDAX fiel am ersten Tag der Woche.
Am Montag sank der MDAX via XETRA schlussendlich um 0.27 Prozent auf 32’377.29 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 357.412 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.121 Prozent auf 32’503.59 Punkte an der Kurstafel, nach 32’464.39 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 32’542.06 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 32’323.59 Punkten verzeichnete.
MDAX seit Beginn Jahr
Der MDAX wies vor einem Monat, am 17.07.2026, einen Wert von 31’864.73 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31’365.17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, einen Wert von 30’951.69 Punkten auf.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.51 Prozent zu. Bei 33’547.52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten registriert.
MDAX-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Salzgitter (+ 3.37 Prozent auf 52.20 EUR), Nordex (+ 2.65 Prozent auf 40.24 EUR), K+S (+ 2.50 Prozent auf 14.77 EUR), Siltronic (+ 2.39 Prozent auf 89.80 EUR) und AIXTRON SE (+ 2.20 Prozent auf 42.18 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3.85 Prozent auf 100.00 EUR), KION GROUP (-3.71 Prozent auf 40.20 EUR), PUMA SE (-3.39 Prozent auf 25.63 EUR), RTL (-2.95 Prozent auf 31.25 EUR) und Aroundtown SA (-2.63 Prozent auf 2.07 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im MDAX
Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2’757’785 Aktien gehandelt. Mit 39.601 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der MDAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3.27 zu Buche schlagen. Mit 8.59 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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