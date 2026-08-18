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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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18.08.2026 12:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss

Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Porsche vz. Zum Vortag unverändert notierte die Porsche vz-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 44,52 EUR.

Porsche vz.
41.93 CHF -0.16%
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Die Porsche vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr bei 44,52 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 26'251 Punkten steht. Die Porsche vz-Aktie legte bis auf 44,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte Porsche vz-Aktie bei 44,32 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,74 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 18'188 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 50,66 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche vz-Aktie somit 12,12 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie.

Porsche vz-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,01 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -5,05 Prozent auf 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9.30 Mrd. EUR gelegen.

Porsche vz wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Am 22.10.2027 wird Porsche vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Porsche vz-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,94 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com
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