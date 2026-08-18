Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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18.08.2026 09:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Dienstagvormittag höher
Die Aktie von Porsche vz gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Porsche vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 44,80 EUR.
Das Papier von Porsche vz konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 44,80 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'244 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Porsche vz-Aktie bis auf 44,89 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,74 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'659 Porsche vz-Aktien.
Bei 50,66 EUR erreichte der Titel am 16.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche vz-Aktie derzeit noch 13,08 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,01 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 EUR. Porsche vz veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,80 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche vz 0,22 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8.83 Mrd. EUR – eine Minderung von -5,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9.30 Mrd. EUR eingefahren.
Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Porsche vz veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Porsche vz rechnen Experten am 22.10.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,94 EUR je Aktie in den Porsche vz-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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