Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
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18.08.2026 09:28:11
Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Verluste
Der MDAX gibt am Dienstag nach seinem Vortagesanstieg nach.
Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.23 Prozent tiefer bei 32’283.20 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 357.803 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.356 Prozent auf 32’241.91 Punkte an der Kurstafel, nach 32’356.98 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 32’306.01 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 32’202.99 Punkten lag.
So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der MDAX einen Stand von 31’864.73 Punkten auf. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 31’440.09 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, wurde der MDAX mit 30’993.03 Punkten berechnet.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.21 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im MDAX
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit United Internet (+ 2.25 Prozent auf 24.54 EUR), AUTO1 (+ 1.83 Prozent auf 21.18 EUR), freenet (+ 1.52 Prozent auf 24.10 EUR), Salzgitter (+ 0.96 Prozent auf 52.70 EUR) und Bechtle (+ 0.58 Prozent auf 34.94 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil LANXESS (-5.64 Prozent auf 14.21 EUR), AIXTRON SE (-3.89 Prozent auf 40.54 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3.37 Prozent auf 81.80 EUR), Siltronic (-2.73 Prozent auf 87.35 EUR) und Elmos Semiconductor (-1.94 Prozent auf 151.40 EUR).
Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 428’063 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40.726 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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