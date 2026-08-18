Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
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18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pfizer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Pfizer-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Am 18.08.2021 wurde die Pfizer-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 49.31 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Pfizer-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 202.799 Pfizer-Aktien. Die gehaltenen Pfizer-Anteile wären am 17.08.2026 5’449.20 USD wert, da der Schlussstand 26.87 USD betrug. Damit wäre die Investition 45.51 Prozent weniger wert.
Pfizer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 152.83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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