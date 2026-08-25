S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurden Pfizer-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 30.93 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.233 Pfizer-Papiere. Die gehaltenen Pfizer-Papiere wären am 24.08.2026 90.42 USD wert, da der Schlussstand 27.97 USD betrug. Mit einer Performance von -9.58 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Pfizer wurde am Markt mit 160.26 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch