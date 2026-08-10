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11.08.2026 10:55:01

PATRIZIA SE Buy

PATRIZIA
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Patrizia nach Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) im ersten Halbjahr habe seine Erwartung übertroffen, schrieb Kai Klose am Dienstag in einer ersten Einschätzung. Positiv wertete der Experte, dass die um elf Prozent gesunkenen operativen Ausgaben von den erzielten Gebühren im Anlage-Management gedeckt seien. Das deute darauf hin, dass die Immobiliengesellschaft weniger von volatilen Gebühren im Segment Transaktionen abhängt./bek/mne;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 07:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: PATRIZIA SE Buy
Unternehmen:
PATRIZIA SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
9.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
7.51 € 		Abst. Kursziel*:
26.50%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
7.53 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.16%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
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10:55 PATRIZIA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:30 PATRIZIA Buy Warburg Research
27.07.26 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
12.05.26 PATRIZIA Buy Warburg Research
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