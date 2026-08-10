PATRIZIA 7.05 CHF 2.89% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Patrizia nach Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) im ersten Halbjahr habe seine Erwartung übertroffen, schrieb Kai Klose am Dienstag in einer ersten Einschätzung. Positiv wertete der Experte, dass die um elf Prozent gesunkenen operativen Ausgaben von den erzielten Gebühren im Anlage-Management gedeckt seien. Das deute darauf hin, dass die Immobiliengesellschaft weniger von volatilen Gebühren im Segment Transaktionen abhängt./bek/mne;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 07:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.