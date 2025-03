MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Patrizia nach vorläufigen Zahlen für 2024 auf "Reduce" mit einem Kursziel von 8,70 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) bewege sich im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Prognosen für das laufende Jahr sprächen für eine Stabilisierung auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Seine Annahme und auch die Konsensschätzung für das Ebitda 2025 lägen etwas über dem Mittelwert der vom Immobilien-Vermögensverwalter in Aussicht gestellten Zielspanne./bek/la;