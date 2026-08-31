PATRIZIA Aktie 2493539 / DE000PAT1AG3
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31.08.2026 18:00:38
So stuften die Analysten die PATRIZIA SE-Aktie im vergangenen Monat ein
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die PATRIZIA SE-Aktie in den Fokus genommen.
Im August 2026 haben 3 Experten die PATRIZIA SE-Aktie analysiert.
3 Experten raten die PATRIZIA SE-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 10,50 EUR für die PATRIZIA SE-Aktie, was einem Anstieg von 3,00 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 7,500 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|11,00 EUR
|46,67
|12.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|11.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|9,50 EUR
|26,67
|11.08.2026
|Warburg Research
|11,00 EUR
|46,67
|11.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
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|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|27.07.26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|11.08.26
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|27.07.26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|11.08.26
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|27.07.26
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|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
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|PATRIZIA Reduce
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|14.11.24
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
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