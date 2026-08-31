So stuften die Analysten die PATRIZIA SE-Aktie im vergangenen Monat ein

Im August 2026 haben 3 Experten die PATRIZIA SE-Aktie analysiert.

3 Experten raten die PATRIZIA SE-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 10,50 EUR für die PATRIZIA SE-Aktie, was einem Anstieg von 3,00 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 7,500 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 11,00 EUR 46,67 12.08.2026 DZ BANK - - 11.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 9,50 EUR 26,67 11.08.2026 Warburg Research 11,00 EUR 46,67 11.08.2026

Redaktion finanzen.ch