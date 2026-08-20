SDAX-Handel aktuell: SDAX mittags mit grünem Vorzeichen

Der SDAX springt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.01 Prozent auf 18’535.52 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 93.947 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.163 Prozent fester bei 18’564.31 Punkten in den Handel, nach 18’534.04 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18’564.31 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18’450.82 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0.686 Prozent nach unten. Der SDAX stand vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 18’283.65 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 20.05.2026, einen Stand von 18’517.30 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17’015.45 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6.80 Prozent nach oben. Bei 19’325.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15’733.78 Zählern.

Die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit TeamViewer (+ 3.15 Prozent auf 6.88 EUR), Energiekontor (+ 2.89 Prozent auf 26.70 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2.50 Prozent auf 63.60 EUR), Südzucker (+ 1.99 Prozent auf 12.28 EUR) und PATRIZIA SE (+ 1.75 Prozent auf 7.54 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Ströer SE (-3.03 Prozent auf 39.04 EUR), Stabilus SE (-2.24 Prozent auf 16.60 EUR), NORMA Group SE (-1.47 Prozent auf 20.15 EUR), tonies (-1.46 Prozent auf 12.12 EUR) und Jungheinrich (-1.30 Prozent auf 24.30 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 346’081 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die OHB SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 5.247 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

2026 verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.74 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch