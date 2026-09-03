JOST Werke Aktie 37490746 / DE000JST4000
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03.09.2026 15:58:20
Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu
Der SDAX verzeichnet am vierten Tag der Woche Kursgewinne.
Am Donnerstag geht es im SDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0.88 Prozent auf 18’621.97 Punkte aufwärts. Damit sind die enthaltenen Werte 94.437 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 18’485.50 Zählern und damit 0.144 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18’458.97 Punkte).
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18’636.50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18’445.90 Punkten.
SDAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn sank der SDAX bereits um 1.79 Prozent. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 03.08.2026, bei 18’524.47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, bewegte sich der SDAX bei 18’769.86 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wurde der SDAX mit 16’466.86 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7.30 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern registriert.
Aufsteiger und Absteiger im SDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell GFT SE (+ 5.24 Prozent auf 26.10 EUR), Energiekontor (+ 4.41 Prozent auf 24.85 EUR), TeamViewer (+ 4.08 Prozent auf 7.02 EUR), OHB SE (+ 3.48 Prozent auf 184.20 EUR) und JOST Werke (+ 2.66 Prozent auf 61.70 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil STO SE (-2.91 Prozent auf 100.00 EUR), Deutsche Euroshop (-1.75 Prozent auf 17.96 EUR), PVA TePla (-1.67 Prozent auf 29.44 EUR), PATRIZIA SE (-1.66 Prozent auf 7.09 EUR) und Adtran Networks SE (-1.31 Prozent auf 22.60 EUR).
Welche SDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die tonies-Aktie aufweisen. 384’796 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.141 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus
Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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