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21.09.2026 07:33:43
Neuer CEO bei Volvo Cars: Zellmer kommt von Skoda - Aktie im Fokus
Volvo Cars ist auf der Suche nach einem neuen CEO im Volkswagen-Konzern fündig geworden.
Zellmer war mehr als zwei Jahrzehnte bei Porsche. Zuletzt leitete er das Nordamerikageschäft der Sportwagenmarke durch eine Phase starken Wachstums in den 2010er Jahren. Seit dem 1. Juli 2022 ist er Vorstandschef von Skoda.
"Seine Erfahrung sowohl im Premiumsegment als auch bei volumenstarken Marken passt hervorragend zu Volvo Cars", sagte Chairman Eric Li am Sonntag in einer Mitteilung. Li gründete Chinas Geely-Autoimperium, das Volvo nach der globalen Finanzkrise 2009 von Ford kaufte.
Am Donnerstag hatten Samuelsson und sein Team einen Plan vorgestellt, den Marktanteil von Volvo durch die Einführung von 13 neuen Modellen - sieben auf westlichen Märkten und sechs in China - zu verdoppeln und gleichzeitig Kosten durch die gemeinsame Nutzung von mehr Teilen mit Geely zu sparen.
Mit Zellmers Amtsantritt endet Samuelssons zweite Amtszeit als CEO von Volvo. Er führte das Unternehmen zunächst durch seinen Börsengang im Jahr 2021, bevor er sich zurückzog, um Platz für Jim Rowan, einen schottischen Tech-Manager, zu machen. Als die Ausgaben von Volvo für eine neue Technologieplattform aus dem Ruder liefen, kündigte Rowan, und Samuelsson wurde aus dem Ruhestand geholt, um einen Turnaround zu leiten.
Skoda hat sich unter Zellmer zu einem Lichtblick in der ansonsten düsteren Finanzlage von VW entwickelt. Die tschechische Marke, die nach dem Fall der Berliner Mauer in Etappen gekauft wurde, ist zum drittgrössten Autogeschäft Europas herangewachsen, indem sie VW-Technologie zu niedrigeren Preisen anbietet als die Marke VW selbst.
Die operative Marge - ein wichtiger Massstab für die Profitabilität von Autobauern - lag bei Skoda im ersten Halbjahr 2026 bei 8,5 Prozent, einem Niveau, das eher für Luxusmarken wie Mercedes und BMW als für eine Massenmarktmarke typisch ist. Die Marke Volkswagen meldete für denselben Zeitraum eine Marge von 2,4 Prozent.
Bei Volvo wird Zellmer auf eine höhere Kostenstruktur stossen als jene, die Skodas Gewinne beflügelt. Volvo hat seinen Sitz in Schweden, wo die Kosten weitaus höher sind als in der Tschechischen Republik, obwohl das Unternehmen in der benachbarten Slowakei eine neue Fabrik baut.
DJG/DJN/mgo/cbr
DOW JONES
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