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11.08.2026 09:30:30
PATRIZIA SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Patrizia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen habe unerwartet qualitative Kennziffern für das zweite Quartal vorgelegt, schrieb Philipp Kaiser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insofern erschienen die Jahresziele konservativ./rob/edh/mne;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PATRIZIA SE Buy
|
Unternehmen:
PATRIZIA SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
11.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7.54 €
|
Abst. Kursziel*:
45.89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7.53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46.08%
|
Analyst Name::
Philipp Kaiser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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10.08.26
|EQS-News: PATRIZIA delivers strong earnings growth with EUR 42.7m EBITDA (+46.6% y-o-y) in H1 2026 (EQS Group)
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|Warburg Research
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