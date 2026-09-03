TeamViewer Aktie 50049146 / DE000A2YN900
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03.09.2026 12:26:20
Gute Stimmung in Frankfurt: Am Donnerstagmittag Gewinne im SDAX
Der SDAX zeigt derzeit eine positive Tendenz.
Am Donnerstag verbucht der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0.36 Prozent auf 18’526.33 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 94.437 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.144 Prozent auf 18’485.50 Punkte an der Kurstafel, nach 18’458.97 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SDAX betrug 18’445.90 Punkte, das Tageshoch hingegen 18’551.57 Zähler.
SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht gab der SDAX bereits um 2.30 Prozent nach. Vor einem Monat, am 03.08.2026, wurde der SDAX auf 18’524.47 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, lag der SDAX bei 18’769.86 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wies der SDAX 16’466.86 Punkte auf.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 6.75 Prozent aufwärts. Bei 19’325.96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX
Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit Energiekontor (+ 4.20 Prozent auf 24.80 EUR), TeamViewer (+ 3.41 Prozent auf 6.98 EUR), SFC Energy (+ 2.69 Prozent auf 21.00 EUR), GFT SE (+ 2.62 Prozent auf 25.45 EUR) und CEWE Stiftung (+ 2.06 Prozent auf 109.00 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen PATRIZIA SE (-2.08 Prozent auf 7.06 EUR), tonies (-2.08 Prozent auf 11.32 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-1.58 Prozent auf 68.35 EUR), STO SE (-1.36 Prozent auf 101.60 EUR) und Einhell Germany vz (-1.34 Prozent auf 73.50 EUR).
Welche SDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die tonies-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 198’099 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.141 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder
Unter den SDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.97 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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