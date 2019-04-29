|Kurse + Charts + Realtime
PATRIZIA SE Reduce
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Patrizia nach Zahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 8,70 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) des Immobilienunternehmens sei im ersten Halbjahr stark ausgefallen, schrieb Andre Remke in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dafür seien Kostensenkungen verantwortlich gewesen. Dagegen seien die Transaktionsvolumina weiterhin gedämpft gewesen. Für einen Aufschwung der Nachfrage sei das Unternehmen unterdessen gut gerüstet./rob/mf/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PATRIZIA SE Reduce
|
Unternehmen:
PATRIZIA SE
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
8.70 €
|
Rating jetzt:
Reduce
|
Kurs*:
7.49 €
|
Abst. Kursziel*:
16.15%
|
Rating update:
Reduce
|
Kurs aktuell:
7.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.31%
|
Analyst Name::
Andre Remke
|
KGV*:
-
