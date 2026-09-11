secunet Security Networks Aktie 1012781 / DE0007276503
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11.09.2026 17:58:15
Börse Frankfurt in Rot: SDAX beendet die Freitagssitzung im Minus
Mit dem SDAX ging es zum Handelsschluss abwärts.
Am Freitag bewegte sich der SDAX via XETRA letztendlich 0.23 Prozent schwächer bei 18’371.79 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 93.845 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.092 Prozent stärker bei 18’431.79 Punkten in den Handel, nach 18’414.79 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 18’350.06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18’446.40 Punkten erreichte.
SDAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 1.99 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18’571.14 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wurde der SDAX auf 18’027.12 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, wurde der SDAX mit 16’536.09 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.85 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15’733.78 Punkten.
Tops und Flops im SDAX aktuell
Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit secunet Security Networks (+ 2.91 Prozent auf 198.00 EUR), Kontron (+ 1.93 Prozent auf 21.08 EUR), JOST Werke (+ 1.85 Prozent auf 60.60 EUR), PATRIZIA SE (+ 1.75 Prozent auf 6.99 EUR) und Springer Nature (+ 1.72 Prozent auf 20.10 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen HelloFresh (-4.94 Prozent auf 2.73 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4.64 Prozent auf 52.35 EUR), EVOTEC SE (-2.50 Prozent auf 2.97 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2.38 Prozent auf 30.30 EUR) und Dermapharm (-2.35 Prozent auf 37.40 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1’198’528 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 4.238 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick
Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.88 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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