Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’149 0.6%  SPI 21’311 0.6%  Dow 52’297 -0.4%  DAX 26’772 0.4%  Euro 0.9241 0.1%  EStoxx50 6’399 0.1%  Gold 3’899 0.6%  Bitcoin 56’815 -4.6%  Dollar 0.8358 0.1%  Öl 95.8 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Alcon43249246Partners Group2460882Novartis1200526Ypsomed1939699Swiss Re12688156
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Erdöl fürs Portfolio: So investiert man in das schwarze Gold
Tech-Tipp: So entlockt man Google Maps mehr Funktionen
Novartis: Rhapsido überzeugt mit anhaltender Wirkung bei chronischer Nesselsucht
Enel-Aktie: Energieversorger steigert Ergebnis mit Hilfe seiner Märkte in Spanien und Amerika
Intershop-Aktie im Fokus: Immobilienkonzern verkauft Liegenschaften in Basel und erhöht Gewinnprognose
Suche...

SDAX 701259 / DE0009653386

17’953.63
Pkt
-183.82
Pkt
-1.01 %
12.11.2026
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Kursverlauf 12.11.2026 17:58:13

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone

Der SDAX notierte zum Handelsende im negativen Bereich.

Schlussendlich stand im XETRA-Handel ein Minus von 0.77 Prozent auf 17’997.11 Punkte an der SDAX-Kurstafel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 90.339 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.128 Prozent höher bei 18’160.67 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18’137.45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17’928.95 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’190.67 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0.830 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, wies der SDAX einen Stand von 18’049.19 Punkten auf. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 12.08.2026, einen Stand von 18’502.64 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16’172.08 Punkten gehandelt.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 3.70 Prozent zu. Bei 19’325.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15’733.78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell PATRIZIA SE (+ 23.17 Prozent auf 7.76 EUR), grenke (+ 8.75 Prozent auf 11.44 EUR), ProCredit (+ 5.20 Prozent auf 9.30 EUR), SCHOTT Pharma (+ 4.21 Prozent auf 22.30 EUR) und Eckert Ziegler (+ 4.09 Prozent auf 14.50 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil secunet Security Networks (-17.09 Prozent auf 193.60 EUR), Ottobock (-16.60 Prozent auf 39.20 EUR), Wacker Neuson SE (-10.04 Prozent auf 20.60 EUR), Dermapharm (-9.46 Prozent auf 34.95 EUR) und OHB SE (-8.94 Prozent auf 192.60 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1’102’298 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 5.171 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Die Mutares-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Mit 8.55 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen im Überblick
Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

12.11.26 Logo WHS D-Wave Quantum: +611 % Aufträge – Aktie stürzt 9 % ab!
12.11.26 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.26 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
12.11.26 Europäische Grossbanken im Wandel
12.11.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gaming-Industrie – Globale Vorfreude/Argenx – Neue Forschungspower
12.11.26 Marktüberblick: Siemens Energy haussiert nach Zahlen
12.11.26 SMI-Anlegern fehlt der Mut
10.11.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’720.62 19.81 SQRBDU
Short 16’044.07 13.94 SQB9IU
Short 16’671.30 8.80 S2BZ5U
SMI-Kurs: 15’149.43 12.11.2026 17:30:00
Long 14’476.58 19.55 S4ZEBU
Long 14’151.09 13.81 SMBVRU
Long 13’563.35 8.99 STBJYU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

grenke am 12.11.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

NVIDIA-Aktie im Fokus: Trump empfiehlt Ex-Apple-Chef Tim Cook als Huang-Nachfolger
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag leichter
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag im Plus
Moody's warnt vor Kryptocrash: Diese Risiken wiegen für die Wirtschaft schwerer
SMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Siemens-Aktie klettert: Konzern schlägt Prognosen und hebt Mittelfristziele an - Umsatz in der Schweiz auf Rekordniveau gesteigert
Swisscom-Aktie fester: WEKO verzichtet im Glasfaserstreit auf Rekurs
DocMorris-Aktie verbucht Gewinne: Umsatzprognose dank beschleunigtem Rezeptgeschäft erhöht
Home Depot Aktie News: Home Depot gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden
NVIDIA-Aktie fällt: Aufseher beraten offenbar über die Zukunft von Konzernchef Huang

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SDAX 17’953.63 -1.01%