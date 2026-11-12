SDAX 701259 / DE0009653386
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12.11.2026 17:58:13
Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone
Der SDAX notierte zum Handelsende im negativen Bereich.
Schlussendlich stand im XETRA-Handel ein Minus von 0.77 Prozent auf 17’997.11 Punkte an der SDAX-Kurstafel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 90.339 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.128 Prozent höher bei 18’160.67 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18’137.45 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17’928.95 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’190.67 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des SDAX
Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0.830 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, wies der SDAX einen Stand von 18’049.19 Punkten auf. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 12.08.2026, einen Stand von 18’502.64 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16’172.08 Punkten gehandelt.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 3.70 Prozent zu. Bei 19’325.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15’733.78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
SDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell PATRIZIA SE (+ 23.17 Prozent auf 7.76 EUR), grenke (+ 8.75 Prozent auf 11.44 EUR), ProCredit (+ 5.20 Prozent auf 9.30 EUR), SCHOTT Pharma (+ 4.21 Prozent auf 22.30 EUR) und Eckert Ziegler (+ 4.09 Prozent auf 14.50 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil secunet Security Networks (-17.09 Prozent auf 193.60 EUR), Ottobock (-16.60 Prozent auf 39.20 EUR), Wacker Neuson SE (-10.04 Prozent auf 20.60 EUR), Dermapharm (-9.46 Prozent auf 34.95 EUR) und OHB SE (-8.94 Prozent auf 192.60 EUR).
SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1’102’298 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 5.171 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf
Die Mutares-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Mit 8.55 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
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grenke am 12.11.2026
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