Alzchem Group Aktie 160412022 / DE000A41YHG1
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Alzchem Group Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Alzchem mit einem Kursziel von 201 Euro auf "Buy" belassen. Der Bau eines Werks in den USA zur Herstellung von Nitroguanidin komme gut voran, schrieb Gerhard Orgonas am Montag. Unsicherheiten hinsichtlich der Finanzierung und der Umsetzung des Vorhabens hätten den Aktienkurs des Chemieunternehmens nach den Zahlen zum dritten Quartal Ende Oktober um rund 15 Prozent absacken lassen. Nach der Mitteilung von Alzchem vom Vortag über Fortschritte bei dem Projekt dürften sich die Aktien nun wieder erholen./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
|
Unternehmen:
Alzchem Group AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
201.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
∞%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
155.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.18%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
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