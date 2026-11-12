TecDAX 1548840 / DE0007203275
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12.11.2026 17:58:13
Börse Frankfurt in Grün: TecDAX beendet den Handel im Plus
Beim TecDAX standen die Signale schlussendlich auf Stabilisierung.
Am Donnerstag ging der TecDAX den Handel nahezu unverändert (plus 0.10 Prozent) bei 4’112.44 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 574.270 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.339 Prozent höher bei 4’122.07 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4’108.15 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der TecDAX bei 4’069.07 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4’122.99 Punkten.
TecDAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 2.53 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, wies der TecDAX 3’993.16 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4’067.62 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, lag der TecDAX noch bei 3’575.94 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 13.47 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Punkten registriert.
Die Tops und Flops im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Eckert Ziegler (+ 4.09 Prozent auf 14.50 EUR), PVA TePla (+ 3.94 Prozent auf 27.42 EUR), freenet (+ 2.61) Prozent auf 24.42 EUR), SMA Solar (+ 2.24 Prozent auf 49.32 EUR) und Drägerwerk (+ 1.28 Prozent auf 111.00 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Ottobock (-16.60 Prozent auf 39.20 EUR), OHB SE (-8.94 Prozent auf 192.60 EUR), HENSOLDT (-3.78 Prozent auf 79.46 EUR), TeamViewer (-3.55 Prozent auf 4.83 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2.98 Prozent auf 50.45 EUR).
Die teuersten TecDAX-Unternehmen
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6’779’328 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 237.032 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5.21 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.30 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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