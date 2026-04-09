Ottobock Aktie 149106489 / DE000BCK2223
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09.04.2026 11:05:01
Ottobock Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 81 Euro auf "Buy" belassen. Falko Friedrichs rechnet beim Prothesenhersteller mit einem schwächeren Start ins Jahr. Dies habe das Unternehmen aber bereits angezeigt und seine Prognosen reflektierten dies auch, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Buy
|
Unternehmen:
Ottobock
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
81.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
52.30 €
|
Abst. Kursziel*:
54.88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
53.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52.83%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ottobock
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08.04.26
|EQS-HV: Ottobock SE & Co. KGaA: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 19.05.2026 in Duderstadt mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäss §121 AktG (EQS Group)
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|Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX gibt zum Handelsstart nach (finanzen.ch)
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07.04.26
|Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Start steigen (finanzen.ch)
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01.04.26
|EQS-DD: Ottobock SE & Co. KGaA: Oliver Jakobi, buy (EQS Group)
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01.04.26
|EQS-DD: Ottobock SE & Co. KGaA: Oliver Jakobi, Kauf (EQS Group)