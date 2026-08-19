Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.58 Prozent leichter bei 4’028.64 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 566.247 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.103 Prozent auf 4’056.13 Punkte an der Kurstafel, nach 4’051.96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4’025.86 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’056.13 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 1.79 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Wert von 3’770.35 Punkten auf. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 19.05.2026, den Wert von 3’901.04 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, bei 3’770.23 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11.16 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4’284.41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 0.73 Prozent auf 29.07 EUR), Ottobock (+ 0.69 Prozent auf 58.30 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0.31 Prozent auf 32.24 EUR), freenet (+ 0.25 Prozent auf 24.12 EUR) und HENSOLDT (+ 0.11 Prozent auf 94.24 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Nordex (-2.43 Prozent auf 38.50 EUR), JENOPTIK (-2.39 Prozent auf 39.16 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1.48 Prozent auf 76.65 EUR), Infineon (-1.29 Prozent auf 56.50 EUR) und AIXTRON SE (-1.27 Prozent auf 37.99 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 522’049 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 207.271 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch