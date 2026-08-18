XETRA-Handel TecDAX verbucht zum Start Verluste

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.58 Prozent leichter bei 4’069.65 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 568.579 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.410 Prozent auf 4’076.44 Punkte an der Kurstafel, nach 4’093.24 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 4’079.76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4’069.53 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 3’770.35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’864.46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’775.71 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12.29 Prozent. Bei 4’284.41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3’322.31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell United Internet (+ 2.25 Prozent auf 24.54 EUR), Ottobock (+ 1.54 Prozent auf 59.40 EUR), freenet (+ 1.52 Prozent auf 24.10 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.70 Prozent auf 28.59 EUR) und Bechtle (+ 0.58 Prozent auf 34.94 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen AIXTRON SE (-3.89 Prozent auf 40.54 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3.37 Prozent auf 81.80 EUR), Siltronic (-2.73 Prozent auf 87.35 EUR), Infineon (-2.40 Prozent auf 60.48 EUR) und Elmos Semiconductor (-1.94 Prozent auf 151.40 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. 253’622 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 207.918 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch