Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Oracle sei ein Sinnbild für die Sorgen von Investoren über das Thema KI und Schulden, da Oracle mit Blick auf OpenAI ein Klumpenrisiko habe, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings sei der jüngste Kursrutsch übertrieben, so reduziere das modulare Capex-Model von Oracle Vorab-Cashabflüsse und verbessere die Auslastung./mis/rob/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 11:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2025 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



