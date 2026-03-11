Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
CF Industries Holdings Aktie 2232904 / US1252691001

NYSE-Handel im Fokus 11.03.2026 22:34:15

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels in Rot

Am dritten Tag der Woche legten Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

CF Industries Holdings
92.22 CHF 6.52%
Kaufen Verkaufen

Am Mittwoch schloss der S&P 500 nahezu unverändert (minus 0.08 Prozent) bei 6’775.80 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 54.978 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.085 Prozent auf 6’787.23 Punkte an der Kurstafel, nach 6’781.48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 6’811.15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’745.59 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 1.13 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 11.02.2026, einen Stand von 6’941.47 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 11.12.2025, einen Stand von 6’901.00 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, bei 5’572.07 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 1.21 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7’002.28 Punkten. Bei 6’636.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell The Mosaic (+ 10.08 Prozent auf 29.15 USD), Oracle (+ 9.18 Prozent auf 163.12 USD), CF Industries (+ 9.16 Prozent auf 120.13 USD), Valero Energy (+ 6.46 Prozent auf 231.05 USD) und Sandisk (+ 5.90 Prozent auf 655.43 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Campbell Soup (-7.05 Prozent auf 22.94 USD), ConAgra Foods (-6.08 Prozent auf 16.98 USD), International Flavors Fragrances (-5.67 Prozent auf 68.72 USD), McCormick (-5.46 Prozent auf 59.93 USD) und Brown-Forman B (-4.65 Prozent auf 24.22 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 35’962’533 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.865 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0.10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Perrigo Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

