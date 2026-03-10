Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
Oracle Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Oracle nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe stark abgeschnitten und einen klaren Beweis geliefert, dass seine KI-Infrastruktur-Strategie zu dauerhaften Aufträgen und Umsätzen führe, schrieb Brent Thill in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Chance-Risiko-Profil der Aktien bleibe positiv./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 320.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 149.40
|
Abst. Kursziel*:
114.19%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 149.46
|
Abst. Kursziel aktuell:
114.10%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Analysen zu Oracle Corp.
|07:31
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|06:54
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:17
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|119.85
|3.94%
