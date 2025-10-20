Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Oracle Aktie 959184 / US68389X1054

232.90
CHF
-1.22
CHF
-0.52 %
12:38:28
BRXC
20.10.2025 11:57:28

Oracle Hold

Oracle
232.90 CHF -0.52%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Oracle auf "Hold" mit einem Kursziel von 306 US-Dollar belassen. Während der Finanzanalystenkonferenz am 16. Oktober habe der Softeware-Konzern seine mittelfristigen Ziele aktualisiert, schrieb Nay Soe Naing in einer am Montag vorliegenden Studie. Die neuen Ziele hätten zwar um die 13 Prozent über den Konsensschätzungen gelegen, dennoch seien sie angesichts der steigenden Nachfrage nach Oracles KI-Rechenzentren bereits weitgehend antizipiert worden. Es habe daher an positiven Überraschungen gemangelt./rob/ck/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 15:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Oracle Corp. Hold
Unternehmen:
Oracle Corp. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
$ 306.00
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 291.31 		Abst. Kursziel*:
5.04%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 291.28 		Abst. Kursziel aktuell:
5.05%
Analyst Name::
Nay Soe Naing 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

