Valero Energy Aktie 685352 / US91913Y1001

11.03.2026 18:01:21

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 mit Abgaben

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 mit Abgaben

Der S&P 500 zeigt sich am Mittag kaum verändert.

Am Mittwoch tendiert der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE 0.11 Prozent schwächer bei 6’774.07 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 54.978 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.085 Prozent fester bei 6’787.23 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6’781.48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 6’811.15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’747.11 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 1.11 Prozent. Der S&P 500 wurde vor einem Monat, am 11.02.2026, mit 6’941.47 Punkten bewertet. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 11.12.2025, einen Wert von 6’901.00 Punkten auf. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, bei 5’572.07 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 1.23 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7’002.28 Punkten. Bei 6’636.04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Oracle (+ 9.58 Prozent auf 163.71 USD), CF Industries (+ 7.50 Prozent auf 118.30 USD), The Mosaic (+ 6.57 Prozent auf 28.22 USD), Marathon Petroleum (+ 4.74 Prozent auf 225.44 USD) und Valero Energy (+ 4.72 Prozent auf 227.27 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Campbell Soup (-6.48 Prozent auf 23.08 USD), ConAgra Foods (-5.31 Prozent auf 17.12 USD), McCormick (-4.35 Prozent auf 60.63 USD), Stryker (-3.88 Prozent auf 344.75 USD) und Freeport-McMoRan (-3.67 Prozent auf 60.11 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13’574’545 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.865 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Perrigo Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

