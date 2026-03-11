Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Index-Performance 11.03.2026 18:01:21

Zuversicht in New York: NASDAQ Composite notiert am Mittwochmittag im Plus

Der NASDAQ Composite wagt sich am Mittagnicht aus der Reserve.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0.10 Prozent fester bei 22’720.50 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 22’771.27 Zählern und damit 0.327 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (22’697.10 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 22’877.71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22’624.59 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 2.42 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 11.02.2026, einen Stand von 23’066.47 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23’593.86 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.03.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 17’436.10 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2.22 Prozent nach unten. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23’988.26 Punkten. Bei 22’061.97 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Commercial Vehicle Group (+ 35.80 Prozent auf 2.20 USD), Oracle (+ 9.58 Prozent auf 163.71 USD), Ballard Power (+ 9.14 Prozent auf 2.15 USD), Ultralife Batteries (+ 5.93 Prozent auf 6.07 USD) und AXT (+ 4.60 Prozent auf 46.34 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Nissan Motor (-14.08 Prozent auf 2.15 USD), TransAct Technologies (-9.69 Prozent auf 3.17 USD), Donegal Group B (-6.45 Prozent auf 14.95 USD), SIGA Technologies (-5.84 Prozent auf 5.32 USD) und Myriad Genetics (-5.57 Prozent auf 4.84 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 13’574’545 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3.865 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

2026 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10.62 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

