LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Oracle von 230 auf 240 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der weitere Weg sei nun klarer, schrieb Raimo Lenschow am Mittwoch im Nachgang des Berichts zum dritten Geschäftsquartal. Das Management habe einige der größten Sorgen adressiert: Finanzierung des Investitionsbedarfs, Margenprofil der Verträge und Kapazitäten. Die Bewertung sei angesichts des Umsatz- und Ergebnispotenzials äußerst attraktiv./rob/ag/gl;