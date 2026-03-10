Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Oracle Aktie 959184 / US68389X1054

119.85
CHF
4.55
CHF
3.94 %
10.03.2026
BRXC
11.03.2026

Oracle Overweight

Oracle
119.85 CHF 3.94%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Oracle von 230 auf 240 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der weitere Weg sei nun klarer, schrieb Raimo Lenschow am Mittwoch im Nachgang des Berichts zum dritten Geschäftsquartal. Das Management habe einige der größten Sorgen adressiert: Finanzierung des Investitionsbedarfs, Margenprofil der Verträge und Kapazitäten. Die Bewertung sei angesichts des Umsatz- und Ergebnispotenzials äußerst attraktiv./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:33 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Oracle Corp. Overweight
Unternehmen:
Oracle Corp. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 240.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 149.40 		Abst. Kursziel*:
60.64%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 149.46 		Abst. Kursziel aktuell:
60.58%
Analyst Name::
Raimo Lenschow 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Oracle Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
mehr Nachrichten

Analysen zu Oracle Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
10.03.26 Oracle Overweight Barclays Capital
09.03.26 Oracle Overweight Barclays Capital
04.03.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
03.02.26 Oracle Overweight Barclays Capital
12.01.26 Oracle Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
