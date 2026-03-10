Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
Oracle Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Oracle von 230 auf 240 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der weitere Weg sei nun klarer, schrieb Raimo Lenschow am Mittwoch im Nachgang des Berichts zum dritten Geschäftsquartal. Das Management habe einige der größten Sorgen adressiert: Finanzierung des Investitionsbedarfs, Margenprofil der Verträge und Kapazitäten. Die Bewertung sei angesichts des Umsatz- und Ergebnispotenzials äußerst attraktiv./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Overweight
Unternehmen:
Oracle Corp.
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
$ 240.00
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
$ 149.40
Abst. Kursziel*:
60.64%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
$ 149.46
Abst. Kursziel aktuell:
60.58%
Analyst Name::
Raimo Lenschow
KGV*:
-
Nachrichten zu Oracle Corp.
10.03.26
|Oracle übertrifft Cloud-Erwartungen - Aktie legt zu (AWP)
10.03.26
|Oracle shares rally as it reassures investors over its AI data centres bet (Financial Times)
10.03.26
|Oracle Aktie News: Oracle am Dienstagabend mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
10.03.26
|Ausblick: Oracle gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
10.03.26
|Oracle Aktie News: Oracle am Dienstagnachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
10.03.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Oracle Corp.
|10.03.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.02.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|119.85
|3.94%
