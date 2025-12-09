Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
178.25CHF
-0.38CHF
-0.21 %
13:57:43
BRXC
09.12.2025 13:43:52
Oracle Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Oracle nach dem Kursrückschlag seit September mit einem Kursziel von 270 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Laut dem Analysten Mark Murphy schlägt die Stimmung der Anleger für den Softwarekonzern derzeit zu schnell und zu extrem in beide Richtungen aus. Eine angemessene Bewertung möglicher Kompromisse sei unter diesen Umständen nicht möglich, schrieb er am Dienstag./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 23:12 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 270.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 220.54
|
Abst. Kursziel*:
22.43%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 220.21
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.61%
|
Analyst Name::
Mark R Murphy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Oracle Corp.
|Oracle Corp.
|178.25
|-0.21%
