NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Oracle nach dem Kursrückschlag seit September mit einem Kursziel von 270 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Laut dem Analysten Mark Murphy schlägt die Stimmung der Anleger für den Softwarekonzern derzeit zu schnell und zu extrem in beide Richtungen aus. Eine angemessene Bewertung möglicher Kompromisse sei unter diesen Umständen nicht möglich, schrieb er am Dienstag./rob/tih/ag;