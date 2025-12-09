Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’961 -0.2%  SPI 17’799 -0.2%  Dow 47’849 0.2%  DAX 24’144 0.4%  Euro 0.9387 0.0%  EStoxx50 5’725 0.0%  Gold 4’200 0.2%  Bitcoin 72’832 -0.4%  Dollar 0.8075 0.1%  Öl 62.3 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Helvetia Baloise46664220UBS24476758Roche1203204NVIDIA994529Nestlé3886335Rheinmetall345850Novartis1200526
Top News
S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tesla von vor einem Jahr verdient
S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor einem Jahr eingefahren
S&P 500-Titel Kraft Heinz Company-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kraft Heinz Company von vor 10 Jahren gekostet
Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IBM von vor 5 Jahren abgeworfen
S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 5 Jahren angefallen
Suche...
Plus500 Depot

Oracle Aktie 959184 / US68389X1054

178.25
CHF
-0.38
CHF
-0.21 %
13:57:43
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.12.2025 13:43:52

Oracle Neutral

Oracle
178.25 CHF -0.21%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Oracle nach dem Kursrückschlag seit September mit einem Kursziel von 270 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Laut dem Analysten Mark Murphy schlägt die Stimmung der Anleger für den Softwarekonzern derzeit zu schnell und zu extrem in beide Richtungen aus. Eine angemessene Bewertung möglicher Kompromisse sei unter diesen Umständen nicht möglich, schrieb er am Dienstag./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 23:12 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Oracle

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Oracle-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Oracle-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Oracle Corp. Neutral
Unternehmen:
Oracle Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 270.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 220.54 		Abst. Kursziel*:
22.43%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 220.21 		Abst. Kursziel aktuell:
22.61%
Analyst Name::
Mark R Murphy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Oracle Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Oracle Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:43 Oracle Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Oracle Overweight Barclays Capital
08.12.25 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
17.11.25 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
17.11.25 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen