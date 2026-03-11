Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
11.03.2026

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zeigt sich schlussendlich fester

Kaum bewegt zeigte sich der NASDAQ Composite am dritten Tag der Woche.

Ballard Power
1.75 CHF 12.63%
Kaufen Verkaufen

Schlussendlich schloss der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.08 Prozent) bei 22’716.13 Punkten ab. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0.327 Prozent höher bei 22’771.27 Punkten, nach 22’697.10 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 22’602.33 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 22’877.71 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2.40 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 11.02.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 23’066.47 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 23’593.86 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.03.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17’436.10 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.24 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 23’988.26 Punkten. Bei 22’061.97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Commercial Vehicle Group (+ 25.31 Prozent auf 2.03 USD), Oracle (+ 9.18 Prozent auf 163.12 USD), Ballard Power (+ 9.14 Prozent auf 2.15 USD), Century Aluminum (+ 8.42 Prozent auf 58.07 USD) und AXT (+ 6.91 Prozent auf 47.36 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Nissan Motor (-8.80 Prozent auf 2.28 USD), TransAct Technologies (-8.55 Prozent auf 3.21 USD), Donegal Group B (-5.19 Prozent auf 15.15 USD), Dorel Industries (-5.15 Prozent auf 1.29 USD) und Upbound Group (-4.94 Prozent auf 18.30 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 35’962’533 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.865 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

In diesem Jahr hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.62 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

