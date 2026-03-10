Oracle 119.85 CHF 3.94% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Oracle nach Quartalszahlen von 240 auf 228 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starke positive Kursreaktion nachbörslich sei wohl auf die erhöhten Ziele für die Oracle Cloud Infrastructure (OCI) zurückzuführen, schrieb Gabriela Borges in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Hier zeichne sich eine Beschleunigung im vierten Geschäftsquartal ab, und die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 liege 4 Prozent über dem Konsens. Borges schraubte ihre Bewertung allerdings etwas herunter./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 23:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.