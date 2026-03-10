Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Oracle Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Oracle nach Quartalszahlen von 240 auf 228 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starke positive Kursreaktion nachbörslich sei wohl auf die erhöhten Ziele für die Oracle Cloud Infrastructure (OCI) zurückzuführen, schrieb Gabriela Borges in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Hier zeichne sich eine Beschleunigung im vierten Geschäftsquartal ab, und die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 liege 4 Prozent über dem Konsens. Borges schraubte ihre Bewertung allerdings etwas herunter./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 228.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 149.40
|
Abst. Kursziel*:
52.61%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 149.46
|
Abst. Kursziel aktuell:
52.55%
|
Analyst Name::
Gabriela Borges
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Oracle Corp.
Analysen zu Oracle Corp.
|07:31
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|06:54
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:17
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|07:31
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|06:54
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:17
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|07:31
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|06:54
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:17
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|119.85
|3.94%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:38
|
JP Morgan Chase & Co.
AIXTRON Overweight
|07:33
|
Barclays Capital
Volkswagen Overweight
|07:31
|
Barclays Capital
Oracle Overweight
|07:27
|
RBC Capital Markets
Microsoft Outperform
|07:26
|
Barclays Capital
Siemens Healthineers Overweight
|07:18
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
STRATEC Buy
|07:13
|
Barclays Capital
Nike Overweight