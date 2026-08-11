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11.08.2026 20:27:13

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagabend tiefer

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagabend tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 217,13 USD nach.

NVIDIA
178.35 CHF 0.42%
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Um 20:26 Uhr ging es für die NVIDIA-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 217,13 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'414 Punkten steht. In der Spitze fiel die NVIDIA-Aktie bis auf 216,74 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 222,05 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 9'671'351 NVIDIA-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (236,54 USD) erklomm das Papier am 15.05.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Am 06.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 164,07 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 32,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem NVIDIA seine Aktionäre 2026 mit 0,040 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,648 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 20.05.2026. Das EPS lag bei 2,39 USD. Im letzten Jahr hatte NVIDIA einen Gewinn von 0,76 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat NVIDIA 81.62 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 85,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 44.06 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.08.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von NVIDIA rechnen Experten am 01.09.2027.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 9,00 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
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