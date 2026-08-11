Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite sackt zum Ende des Dienstagshandels ab

Letztendlich notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.60 Prozent schwächer bei 26’445.45 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.251 Prozent fester bei 26’672.17 Punkten in den Dienstagshandel, nach 26’605.36 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26’679.26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’372.31 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 26’281.61 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 26’274.13 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 11.08.2025, einen Stand von 21’385.40 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13.81 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Geron (+ 10.14 Prozent auf 1.63 USD), FormFactor (+ 7.65 Prozent auf 121.07 USD), Cogent Communications (+ 5.05 Prozent auf 10.82 USD), Ultra Clean (+ 4.61 Prozent auf 86.07 USD) und KLA (+ 4.01 Prozent auf 200.47 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Hub Group (-19.75 Prozent auf 38.00 USD), Elbit Systems (-8.27 Prozent auf 776.08 USD), Donegal Group B (-6.52 Prozent auf 23.10 USD), AmeriServ Financial (-6.01 Prozent auf 4.85 USD) und American Eagle Outfitters (-5.24 Prozent auf 17.36 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 45’406’395 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4.697 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3.46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20.48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch