Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Am Dienstag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 0.33 Prozent schwächer bei 29’525.48 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.246 Prozent auf 29’694.70 Punkte an der Kurstafel, nach 29’621.80 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29’427.61 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29’705.80 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 29’825.11 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29’320.66 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, bei 23’526.63 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 17.14 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Axon Enterprise (+ 6.70 Prozent auf 636.31 USD), MercadoLibre (+ 6.34 Prozent auf 1’940.00 USD), Nebius (+ 4.95 Prozent auf 193.23 USD), KLA (+ 4.01 Prozent auf 200.47 USD) und Teradyne (+ 3.96 Prozent auf 379.56 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Monster Beverage (-50.20 Prozent auf 45.53 USD), AppLovin (-5.99 Prozent auf 318.68 USD), Datadog A (-5.37 Prozent auf 246.78 USD), Honeywell Technologies (-5.27 Prozent auf 230.12 USD) und SpaceX (-3.93 Prozent auf 133.29 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 45’406’395 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.697 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7.19 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.44 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch