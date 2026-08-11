Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’575 -0.4%  SPI 20’512 -0.4%  Dow 53’792 -0.3%  DAX 26’391 0.3%  Euro 0.9359 0.1%  EStoxx50 6’551 0.2%  Gold 4’368 -0.5%  Bitcoin 51’570 -0.4%  Dollar 0.8108 0.1%  Öl 89.3 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Zurich Insurance1107539Idorsia36346343UBS24476758Nestlé3886335Sandoz124359842Sika41879292Galderma133539272Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
AMD oder Intel? Bei dieser KI-Aktie könnte bis 2027 deutlich mehr drin sein
Goldman Sachs schlägt Alarm: KI-Boom treibt Schulden von Meta, Microsoft & Co.
BlackRock, Coinbase und Strategy: Diese Allianz will Bitcoin quantensicher machen
Diversifikation im ETF-Portfolio: Wann erreicht man die Effizienzgrenze nach Markowitz?
Schweizer ETF-Markt bricht Rekorde: Volumen und Listings erreichen historische Höchststände
Suche...

Western Union Company Aktie 2702470 / US9598021098

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursverlauf 11.08.2026 22:33:44

Schwache Performance in New York: S&P 500 fällt schlussendlich zurück

Schwache Performance in New York: S&P 500 fällt schlussendlich zurück

Der S&P 500 zeigte sich am zweiten Tag der Woche schwächer.

Under Armour
4.30 CHF -3.89%
Kaufen Verkaufen

Am Dienstag tendierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 0.32 Prozent leichter bei 7’728.20 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 62.741 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.213 Prozent auf 7’769.65 Punkte an der Kurstafel, nach 7’753.11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’767.51 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’717.25 Zählern.

S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’575.39 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7’412.84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6’373.45 Punkte.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12.68 Prozent zu. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’793.68 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’316.91 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Marathon Petroleum (+ 5.03 Prozent auf 336.42 USD), Generac (+ 4.74 Prozent auf 215.86 USD), Vertiv (+ 4.34 Prozent auf 281.81 USD), Fortune Brands Home Security (+ 4.19 Prozent auf 50.00 USD) und Texas Pacific Land (+ 4.15 Prozent auf 364.97 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Monster Beverage (-50.20 Prozent auf 45.53 USD), Under Armour (-9.03 Prozent auf 5.34 USD), Under Armour (-8.45 Prozent auf 5.20 USD), AppLovin (-5.99 Prozent auf 318.68 USD) und Ventas (-5.43 Prozent auf 86.96 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 45’406’395 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4.697 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13.13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Western Union Company

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten