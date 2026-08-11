Schwache Performance in New York: S&P 500 fällt schlussendlich zurück

Am Dienstag tendierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 0.32 Prozent leichter bei 7’728.20 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 62.741 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.213 Prozent auf 7’769.65 Punkte an der Kurstafel, nach 7’753.11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’767.51 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’717.25 Zählern.

S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’575.39 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7’412.84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6’373.45 Punkte.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12.68 Prozent zu. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’793.68 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’316.91 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Marathon Petroleum (+ 5.03 Prozent auf 336.42 USD), Generac (+ 4.74 Prozent auf 215.86 USD), Vertiv (+ 4.34 Prozent auf 281.81 USD), Fortune Brands Home Security (+ 4.19 Prozent auf 50.00 USD) und Texas Pacific Land (+ 4.15 Prozent auf 364.97 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Monster Beverage (-50.20 Prozent auf 45.53 USD), Under Armour (-9.03 Prozent auf 5.34 USD), Under Armour (-8.45 Prozent auf 5.20 USD), AppLovin (-5.99 Prozent auf 318.68 USD) und Ventas (-5.43 Prozent auf 86.96 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 45’406’395 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4.697 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13.13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch