Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Dienstagnachmittag schwächer

Der S&P 500 gibt im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.24 Prozent auf 7’734.63 Punkte nach. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62.741 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.213 Prozent auf 7’769.65 Punkte an der Kurstafel, nach 7’753.11 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7’767.51 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’725.80 Punkten lag.

S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der S&P 500 mit 7’575.39 Punkten gehandelt. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, bei 7’412.84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6’373.45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12.77 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7’793.68 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Generac (+ 4.43 Prozent auf 215.23 USD), Blackstone (+ 4.32 Prozent auf 147.78 USD), Marathon Petroleum (+ 3.85 Prozent auf 332.65 USD), Fortune Brands Home Security (+ 3.77 Prozent auf 49.80 USD) und Texas Pacific Land (+ 3.45 Prozent auf 362.52 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Monster Beverage (-49.77 Prozent auf 45.93 USD), Under Armour (-8.26 Prozent auf 5.39 USD), Under Armour (-7.48 Prozent auf 5.26 USD), AppLovin (-5.25 Prozent auf 321.20 USD) und Honeywell Technologies (-4.40 Prozent auf 232.25 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 27’139’889 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4.697 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 13.13 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch