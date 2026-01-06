Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Bitcoin-Ausblick 2026: Aus diesen Gründen könnte der nächste Zyklus Kryptowährungsanleger überraschen
Alcon streicht Übernahme von US-Unternehmen STAAR Surgical - Aktien uneins
D-Wave Quantum setzt Rally fort: CES 2026 bewegt Anleger
NVIDIA-Aktie schwächelt etwas: Chipriese plant eigenen Robotaxi-Dienst
Siemens-Aktie zieht an: Partnerschaft mit NVIDIA wird vertieft
NASDAQ Composite-Marktbericht 06.01.2026 22:34:06

Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende fester

Mit dem NASDAQ Composite ging es letztendlich aufwärts.

Am Dienstag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich um 0.65 Prozent auf 23’547.17 Punkte aufwärts. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.219 Prozent höher bei 23’446.96 Punkten, nach 23’395.82 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23’389.57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23’559.15 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 23’578.13 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22’941.67 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 06.01.2025, einen Wert von 19’864.98 Punkten auf.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 21.00 Prozent auf 20.17 USD), Microchip Technology (+ 11.65 Prozent auf 74.87 USD), 3D Systems (+ 11.56 Prozent auf 2.22 USD), CIENA (+ 10.09 Prozent auf 254.19 USD) und Synaptics (+ 9.77 Prozent auf 86.89 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen AngioDynamics (-13.53 Prozent auf 11.44 USD), Nissan Motor (-13.21 Prozent auf 2.20 USD), InterDigital (-7.99 Prozent auf 309.00 USD), Modine Manufacturing (-7.46 Prozent auf 129.97 USD) und American Superconductor (-7.41 Prozent auf 30.75 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 41’388’914 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.911 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.04 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

