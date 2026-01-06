Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NVIDIA Aktie

S&P 500-Kursverlauf 06.01.2026 22:34:06

Optimismus in New York: S&P 500 zum Handelsende im Aufwind

Der S&P 500 verzeichnete am Dienstag Kursanstiege.

Letztendlich stieg der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.62 Prozent auf 6’944.82 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 54.792 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0.072 Prozent stärker bei 6’907.00 Punkten, nach 6’902.05 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 6’948.69 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’904.02 Punkten lag.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6’870.40 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 06.10.2025, den Wert von 6’740.28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.01.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’975.38 Punkten.

S&P 500-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit SanDisk (+ 27.56 Prozent auf 349.63 USD), Western Digital (+ 16.77 Prozent auf 219.38 USD), Seagate Technology (+ 14.00 Prozent auf 330.42 USD), Microchip Technology (+ 11.65 Prozent auf 74.87 USD) und Moderna (+ 10.85 Prozent auf 35.66 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil American International Group (AIG) (-7.48 Prozent auf 78.07 USD), Johnson Controls International (-6.24 Prozent auf 113.95 USD), Chevron (-4.46 Prozent auf 156.54 USD), Tesla (-4.14 Prozent auf 432.96 USD) und Kinder Morgan (-3.87 Prozent auf 26.82 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 41’388’914 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.911 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Lyondellbasell Industries-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11.07 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

