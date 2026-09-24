Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’899 -0.2%  SPI 19’706 -0.2%  Dow 51’358 -0.3%  DAX 25’267 -0.6%  Euro 0.9418 0.2%  EStoxx50 6’273 -0.4%  Gold 4’271 -0.4%  Bitcoin 69’887 0.4%  Dollar 0.8282 0.4%  Öl 106.5 3.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Donnerstagabend entwickeln
Nestlé-Aktie vor Wechsel: Neue Chefjuristin rückt in Konzernleitung auf
Meta-Aktie fester: Facebook-Konzern überholt Rivalen mit kleinem KI-Gerät
Michael Burry legt nach: „Big Short“-Investor verstärkt Wette gegen Micron-Aktie
So viel wäre eine USD Coin-Anlage von vor 5 Jahren heute wert
Suche...
ETF Sparplan
Rohstoffkurse im Fokus 24.09.2026 20:43:14

Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Donnerstagabend entwickeln

Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Donnerstagabend entwickeln

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Der Goldpreis wertet am Donnerstagabend um -0,23 Prozent auf 4.277,51 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.287,51 US-Dollar.

Derweil geht es für den Silberpreis südwärts. Der Silberpreis sinkt -0,96 Prozent auf 63,87 US-Dollar, nach 64,49 US-Dollar am Vortag.

Zudem steigt der Platinpreis. Um 0,49 Prozent verstärkt sich der Platinpreis um 20:40 Uhr auf 1.756,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.747,50 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:40 Uhr notiert der Palladiumpreis 1,27 Prozent stärker bei 1.278,50 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.262,50 US-Dollar.

Währenddessen legt der Ölpreis (Brent) um 3,47 Prozent auf 106,66 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (Brent) noch 103,08 US-Dollar wert.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 2,44 Prozent auf 94,41 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 92,16 US-Dollar.

Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,80 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,76 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,79 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Haferpreis um 1,62 Prozent auf 4,24 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 4,17 US-Dollar.

Nach 2,76 US-Dollar am Vortag ist der Kaffeepreis am Donnerstagabend um -0,20 Prozent auf 2,75 US-Dollar gesunken.

Währenddessen zeigt sich der Lebendrindpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2,21 US-Dollar) geht es um -0,89 Prozent auf 2,19 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis bergab. Um 20:20 Uhr steht ein Minus von -0,47 Prozent auf 5,27 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Maispreis noch bei 5,29 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Mastrindpreis Zugewinne in Höhe von 0,33 Prozent auf 3,38 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,37 US-Dollar.

Derweil geht es für den Orangensaftpreis bergauf. Der Orangensaftpreis steigt 0,74 Prozent auf 1,51 US-Dollar, nach 1,50 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 13,17 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,11 Prozent im Vergleich zum Vortag (13,18 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Zugewinne in Höhe von 1,32 Prozent auf 375,20 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 370,30 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenölpreis Verluste. Um 20:20 Uhr fällt der Sojabohnenölpreis um -0,64 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,67 US-Dollar an der Tafel.

Indes gibt der Zuckerpreis nach. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,18 US-Dollar am Vortag auf 0,18 US-Dollar nach unten (--0,96 Prozent).

Nach 3,02 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagabend um 8,24 Prozent auf 3,27 US-Dollar gestiegen.

Zudem gibt der Mageres Schwein Preis am Donnerstagabend nach. Um -0,47 Prozent auf 0,80 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Mageres Schwein Preis bei 0,80 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Milchpreis im Sinkflug. Um 20:26 Uhr gibt der Milchpreis um -0,06 Prozent auf 16,12 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 16,13 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Heizölpreis um 20:40 Uhr ab. Es geht -2,09 Prozent auf 123,63 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 126,27 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit geht es für den Reispreis nordwärts. Um 20:20 Uhr steht ein Plus von 1,41 Prozent auf 16,55 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Reispreis-Kurs noch bei 16,32 US-Dollar.

Indes gibt der Holzpreis nach. Für den Holzpreis geht es nach 537,00 US-Dollar am Vortag auf 536,50 US-Dollar nach unten (--0,09 Prozent).

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: William Potter / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie tiefer: Ständerat will 90 Prozent Eigenkapital für UBS-Auslandbeteiligungen
Quantenangriff auf Krypto: Aktien von Rigetti, D-Wave & Quantinuum im Fokus
UBS-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt
Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Rückenwind für die Novartis-Aktie: US-Gericht weist Klage gegen Pharmariese wegen Entresto-Generika ab
Aktien von Novartis, Roche, Novo Nordisk & Co.: Pharmakonzerne fordern Kurswechsel bei Gesundheitsinvestitionen
Zurich-Aktie schwächer: Verwaltungsrat bestätigt Ernennung von neuem Chef von Zurich U.S.
Experte: Bitcoin-Rally wackelt - jetzt Einstiegschance?
BioNTech-Gründer Sahin gründet neues Unternehmen Arife
SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Idorsia von vor einem Jahr abgeworfen

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.