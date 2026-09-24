Devisenmarkt in ruhigen Bahnen - US-Dollar kratzt an 0,83 Franken

Die hohen Ölpreise stützen dabei den US-Dollar.

Am frühen Abend blieb das Dollar/Franken-Paar in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8282. Kurz vor Börsenschluss in Europa war das Paar fast bis auf die Marke von 0,83 vorgerückt, fiel dann aber wieder etwas dahinter zurück.

Die europäische Gemeinschaftswährung Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1373 zeigt. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9420 mehr oder weniger auf der Stelle.

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Gestützt wurde der US-Dollar vor allem von den weiterhin hohen Ölpreisen . Dies hat laut Händlern bei Anlegern die Erwartungen an weiter Leitzinserhöhungen der US-Notenbank Fed genährt.

Überraschend starke Konjunkturdaten aus Deutschland gaben dagegen nur kurzzeitig Rückenwind für den Euro. In der grössten Volkswirtschaft der Eurozone hat sich die Stimmung im Ifo-Geschäftsklima aufgehellt. Der Effekt verpuffte jedoch bald wieder.

Zürich (awp)