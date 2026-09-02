Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone

Schlussendlich ging der STOXX 50 den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0.02 Prozent) bei 5’408.92 Punkten aus dem Mittwochshandel. Zuvor ging der STOXX 50 0.037 Prozent tiefer bei 5’407.74 Punkten in den Handel, nach 5’409.76 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5’377.49 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5’418.44 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der STOXX 50 bereits um 1.11 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, mit 5’454.39 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5’189.45 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4’509.93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9.11 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5’572.96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten registriert.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Novo Nordisk (+ 2.64 Prozent auf 301.65 DKK), Intesa Sanpaolo (+ 1.34 Prozent auf 6.68 EUR), UBS (+ 1.13 Prozent auf 44.64 CHF), Rheinmetall (+ 0.98 Prozent auf 1’090.40 EUR) und Siemens Energy (+ 0.82 Prozent auf 142.24 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil London Stock Exchange (LSE) (-3.03 Prozent auf 85.68 GBP), Enel (-2.27 Prozent auf 8.98 EUR), RELX (-1.63 Prozent auf 25.89 GBP), SAP SE (-1.53 Prozent auf 181.44 EUR) und Siemens (-1.46 Prozent auf 273.80 EUR).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 26’540’644 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 559.550 Mrd. Euro im STOXX 50 den grössten Anteil aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Die BP-Aktie hat mit 6.52 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch