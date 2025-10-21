Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’577 -0.4%  SPI 17’300 -0.4%  Dow 46’925 0.5%  DAX 24’267 -0.3%  Euro 0.9232 -0.1%  EStoxx50 5’658 -0.5%  Gold 4’087 -0.9%  Bitcoin 86’190 -0.4%  Dollar 0.7961 0.0%  Öl 62.4 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
TeamViewer-Aktie im Sinkflug: Skeptischer bei Umsatz 2025 und 2026
Ausblick: Nokia informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
adidas-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet adidas-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Ausblick: Kühne + Nagel International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Aktien von Apple, Alphabet & Microsoft im Fokus: OpenAI mit eigenem Browser
Suche...
Plus500 Depot

Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

42.40
CHF
-1.31
CHF
-2.99 %
10:36:21
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.10.2025 08:47:54

Novo Nordisk Outperform

Novo Nordisk
42.40 CHF -2.99%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Novo Nordisk nach der Ankündigung einer außerordentlichen Hauptversammlung mit einem Kursziel von 540 dänischen Kronen auf "Market-Perform" belassen. Am 14. November würden beim Diabetesspezialisten sieben von zwölf Vorständen neu gewählt, darunter auch der Chairman und dessen Stellvertreter, schrieb Florent Cespedes am Dienstag. Die neu gewählten Vorstände sollen die Strategie des neuen Vorstandschefs unterstützen. Dabei lägen die Meinungsverschiedenheiten nicht in der Strategie selbst, sondern in der benötigten Geschwindigkeit und dem Umfang der notwendigen Veränderungen./rob/ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 15:03 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 15:03 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Novo Nordisk Outperform
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
540.00 DKK
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
46.50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
354.95 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Florent Cespedes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse