Novo Nordisk Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Novo Nordisk nach der Ankündigung einer außerordentlichen Hauptversammlung mit einem Kursziel von 540 dänischen Kronen auf "Market-Perform" belassen. Am 14. November würden beim Diabetesspezialisten sieben von zwölf Vorständen neu gewählt, darunter auch der Chairman und dessen Stellvertreter, schrieb Florent Cespedes am Dienstag. Die neu gewählten Vorstände sollen die Strategie des neuen Vorstandschefs unterstützen. Dabei lägen die Meinungsverschiedenheiten nicht in der Strategie selbst, sondern in der benötigten Geschwindigkeit und dem Umfang der notwendigen Veränderungen./rob/ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 15:03 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Outperform
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
540.00 DKK
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
46.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
354.95 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Florent Cespedes
|
KGV*:
-
