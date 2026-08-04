Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Novo Nordisk Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Hold" mit einem Kursziel von 285 dänischen Kronen belassen. Michael Leuchten urteilte in einer am Dienstag vorliegenden Studie, das zweite Quartal sei zerfahren gewesen. Auf bereinigter Basis habe der Pharmakonzern aber die Erwartungen übertroffen und den Ausblick angehoben. Der Umsatz im Konsumentengeschäft bewege sich jedoch nicht vom Fleck./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
285.00 DKK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
39.24 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
307.60 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
03.08.26
|Gute Stimmung in Europa: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im STOXX 50 (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Novo Nordisk-Aktie: Was Analysten von Novo Nordisk erwarten (finanzen.net)
|
31.07.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zum Handelsende in Rot (finanzen.ch)
|
24.07.26
|Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
22.07.26
|Zuversicht in Europa: Anleger lassen STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.ch)
|
21.07.26
|Novo Nordisk sues Eli Lilly over ‘deliberately false’ weight-loss drug ads (Financial Times)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Novo Nordisk vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
17.07.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
Analysen zu Novo Nordisk
|20:46
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|30.06.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20:46
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|30.06.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|06.05.26
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|03.02.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20:46
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|30.06.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|38.19
|0.67%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:46
|
Jefferies & Company Inc.
Novo Nordisk Hold
|20:35
|
Jefferies & Company Inc.
BioNTech Buy
|19:47
|
Bernstein Research
BioNTech Market-Perform
|19:46
|
RBC Capital Markets
AIR France-KLM Sector Perform
|19:46
|
Jefferies & Company Inc.
BBVA Buy
|19:31
|
Jefferies & Company Inc.
Continental Buy
|19:28
|
DZ BANK
Knorr-Bremse Halten