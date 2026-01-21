Novo Nordisk 47.61 CHF -1.17% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 390 dänischen Kronen belassen. Der Pharmakonzern dürfte das neue Jahr mit einem zurückhaltenden Ausblick auf 2026 einleiten, schrieb Matthew Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Fokus stehe unverändert die oral verabreichbare Version des Abnehmmittels Wegovy, vor allem hinsichtlich der Profitabilität./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 14:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.