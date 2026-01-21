Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

47.61
CHF
-0.57
CHF
-1.17 %
10:50:47
BRXC
21.01.2026 10:49:34

Novo Nordisk Neutral

Novo Nordisk
47.61 CHF -1.17%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 390 dänischen Kronen belassen. Der Pharmakonzern dürfte das neue Jahr mit einem zurückhaltenden Ausblick auf 2026 einleiten, schrieb Matthew Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Fokus stehe unverändert die oral verabreichbare Version des Abnehmmittels Wegovy, vor allem hinsichtlich der Profitabilität./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 14:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
390.00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
51.31 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
389.50 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

