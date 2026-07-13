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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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13.07.2026 12:41:58

Novartis Neutral

Novartis
124.30 CHF -0.55%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 116 Franken auf "Neutral" belassen. Seine Schätzungen für den Pharmakonzern decken sich mit den Markterwartungen, schrieb Matthew Weston am Freitag in seinem Ausblick. Beim operativen Gewinn traut er Novartis sogar etwas mehr zu./rob/niw/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 17:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
116.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
124.36 CHF 		Abst. Kursziel*:
-6.72%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
124.30 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.68%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
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12:41 Novartis Neutral UBS AG
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