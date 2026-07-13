Novartis 124.30 CHF -0.55% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 116 Franken auf "Neutral" belassen. Seine Schätzungen für den Pharmakonzern decken sich mit den Markterwartungen, schrieb Matthew Weston am Freitag in seinem Ausblick. Beim operativen Gewinn traut er Novartis sogar etwas mehr zu./rob/niw/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 17:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.