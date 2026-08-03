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Vor Quartalsbilanz 03.08.2026 10:18:00

Ausblick: Zalando gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausblick: Zalando gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bei Zalando stehen die Quartalszahlen ins Haus. Was Experten in Aussicht stellen.

Zalando
26.65 CHF 0.05%
Kaufen Verkaufen

Zalando wird am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Zalando im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,505 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,370 EUR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 22,40 Prozent auf 3,47 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Zalando noch 2,84 Milliarden EUR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,48 EUR, gegenüber 0,830 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 13,98 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,35 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch

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Long 5 -40.33 152376822
Long 8 -34.74 152376823
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14.07.26 Zalando Buy UBS AG
10.07.26 Zalando Market-Perform Bernstein Research
02.07.26 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.06.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
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KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’914.30 19.72 S3PBUU
Short 15’225.85 13.71 SMYBKU
Short 15’773.87 9.00 SCRBEU
SMI-Kurs: 14’434.70 03.08.2026 10:04:38
Long 13’719.94 19.19 SYB31U
Long 13’411.86 13.71 SNB4VU
Long 12’853.83 8.94 SJYBLU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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