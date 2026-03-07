Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
Im abgelaufenen Monat
07.03.2026 07:13:00
Februar 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Zurich Insurance-Aktie angepasst
Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der Zurich Insurance-Aktie überprüft.
Zurich Insurance
529.04 CHF -2.03%
6 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Zurich Insurance veröffentlicht.
2 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Experten raten, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 581,33 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von Zurich Insurance auf 580,60 CHF beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|575,00 CHF
|-0,96
|20.02.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|656,00 CHF
|12,99
|20.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|20.02.2026
|Jefferies & Company Inc.
|520,00 CHF
|-10,44
|19.02.2026
|Jefferies & Company Inc.
|520,00 CHF
|-10,44
|19.02.2026
|Deutsche Bank AG
|575,00 CHF
|-0,96
|16.02.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|642,00 CHF
|10,58
|11.02.2026
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland,Keystone
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
06.03.26
|Verluste in Zürich: SLI zum Ende des Freitagshandels in Rot (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zum Ende des Freitagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
06.03.26
|SLI aktuell: SLI sackt am Freitagnachmittag ab (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Schwacher Handel in Zürich: SMI fällt nachmittags (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt mittags (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI am Freitagmittag leichter (finanzen.ch)