Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

Im abgelaufenen Monat 07.03.2026 07:13:00

Februar 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Zurich Insurance-Aktie angepasst

Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der Zurich Insurance-Aktie überprüft.

Zurich Insurance
529.04 CHF -2.03%
Kaufen Verkaufen

6 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Zurich Insurance veröffentlicht.

2 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 581,33 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von Zurich Insurance auf 580,60 CHF beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG575,00 CHF-0,9620.02.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)656,00 CHF12,9920.02.2026
DZ BANK--20.02.2026
Jefferies & Company Inc.520,00 CHF-10,4419.02.2026
Jefferies & Company Inc.520,00 CHF-10,4419.02.2026
Deutsche Bank AG575,00 CHF-0,9616.02.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)642,00 CHF10,5811.02.2026

Redaktion finanzen.ch

