Februar 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Zurich Insurance-Aktie angepasst

6 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Zurich Insurance veröffentlicht.

2 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 581,33 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von Zurich Insurance auf 580,60 CHF beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 575,00 CHF -0,96 20.02.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 656,00 CHF 12,99 20.02.2026 DZ BANK - - 20.02.2026 Jefferies & Company Inc. 520,00 CHF -10,44 19.02.2026 Jefferies & Company Inc. 520,00 CHF -10,44 19.02.2026 Deutsche Bank AG 575,00 CHF -0,96 16.02.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 642,00 CHF 10,58 11.02.2026

Redaktion finanzen.ch